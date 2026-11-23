Winter Heart Attack Causes: मौसम में लगातार बढ़ती ठंड अब सेहत पर भी असर डालने लगी है। तापमान में गिरावट के साथ ही हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है। बीते कुछ दिनों से शहर में आधा दर्जन हार्ट अटैक के मामले सामने आ चुके हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सर्दियों का मौसम उन लोगों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में बदलते मौसम के साथ दिल की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के एमडी (मेडिसिन) डॉ. दिनेश ठाकुर ने बताया कि बदलते मौसम में ठंड से बचाव के साथ दिल की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। हृदय रोगी नियमित रूप से जांच कराते रहें।