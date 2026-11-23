पिछले वर्षों की तुलना में भी 2027 खास है। साल 2026 में शादी के कुल 65 मुहूर्त थे, 2025 में 90 और 2024 में 71 मुहूर्त थे। लेकिन अगले वर्ष 2027 पूरे साल विवाह के 95 से 100 के बीच मुहूर्त होने से सात फेरे लेने की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए भरपूर मौके हैं। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि पंचांग के अनुसार 20 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी मनाई गई। इसी दिन तुलसी विवाह संपन्न हुए और शादी-विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो गए। इस वर्ष नवंबर में 6 और दिसंबर में 10 मुहूर्त हैं। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, इस दौरान शादी-विवाह आदि सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। इसके अलावा पितृपक्ष और खरमास में भी कोई शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। जुलाई से अक्टूबर तक चातुर्मास के चलते भी मांगलिक कार्यों में विश्राम रहेगा।