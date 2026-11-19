छिंदवाड़ा। शहर में ऑटो की नंबरिंग व्यवस्था लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है। इस कारण बनाई गई ऑटो संचालन की कार्ययोजना पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। बिना नंबरिंग और परमिट के ऑटो सडक़ों पर बेधडक़ दौड़ रहे हैं, जिससे शहर का यातायात लगातार बिगड़ रहा है और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस, नगरनिगम व परिवहन विभाग के बीच समन्वय की कमी भी इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। वर्तमान में ऑटो की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है यातायात पुलिस को नंबरिंग फिर से करानी होगी।