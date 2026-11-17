छिंदवाड़ा। कुंडीपुरा थाना पुलिस ने जमीन के मामले में डरा-धमकाकर 15 करोड़ रुपए की अवैध उगाही मांगने और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी देवराम भलावी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 14 जुलाई 2026 को अल्फाज शाह उर्फ गोलू (40) निवासी माल्हनवाड़ा ने शिकायत की थी तथा न्यायालय के आदेश पर देवरावेन उर्फ देवीराम 29 पिता भानसाभलावी निवासी ग्राम खुटिया थाना चांद, आजाद पिता इस्माइल कुरैशी, मोहिद खान उर्फ मोनू लाल और मुबीन शाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने 20 अगस्त 2026 को आजाद कुरैशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अन्य तीन आरोपी घटना के बाद से फरार थे।