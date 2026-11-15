गांगीवाड़ा बैंक में चोरी के प्रयास के तीन आरोपी पकड़ाए, दीपावली की सुबह ताला तोड़ घुसे थे बैंक में, सायरन बजा तो भाग निकले

छिंदवाड़ा। देहात पुलिस ने गांगीवाड़ा के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में हुई चोरी के प्रयास मामले का खुलासा करते हुए दो युवक और नाबालिग को पकड़ा है जबकि एक फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी चोरी के मामले दर्ज है। आठ नवंबर 2026 को बैंक प्रबंधक सोनल इंदल भावे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दीपावली की सुबह 4.18 बजे बैंक के सायरन अलार्म का कॉल आया। तत्काल बैंक कर्मचारी दुर्गेश और अन्य लोगों को गांगीवाड़ा पंजाब नेशनल बैंक भेजा गया, जहां बैंक का शटर खुला था और ताले तथा सीसीटीवी टूटे पड़े थे। प्रबंधक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।