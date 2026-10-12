अब आरएफ टैग लगाए बिना वाहनों से नहीं होगा खनिज परिवहन, खनिज का अवैध परिवहन रोकने नया प्रयोग

कई बार वाहन चालक नंबर प्लेट पर मिट्टी व गोबर लगा लेते हैं। कोई नंबर प्लेट बदलकर खनिज विभाग व किसी अधिकारी के वाहन का डुप्लीकेट नंबर लगा लेता था तो कई वाहन चालक नंबर प्लेट ही निकाल देते हैं। इससे ई-चेक गेट पर खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान मुश्किल हो गई थी। इस आरएफ टैग के लगने से अगर वाहन की नंबर प्लेट टूटी भी होगी तो वाहन की पूरी जानकारी टैग से मिल जाएगी। अगर टैग लगने के बाद उसे क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उस वाहन का खनिज का परिवहन प्रतिबंधित कर ई-खनिज पोर्टल का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।