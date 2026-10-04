छिंदवाड़ा के सावरवानी-तामिया में रोमांचक यात्रा, 22 राइडर्स पहुंचे, एडवेंचर टूरिज्म को बढावा देने का प्रयास

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के एडवेंचर टूरिज्म एडवाइजर केके सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार सुबह सतपुड़ा के जंगलों से होते हुए यह राइडर्स तामिया के प्रसिद्ध रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां जिला प्रशासन की तरफ से उनका स्वागत पर्यटन प्रबंधक गिरीश लालवानी ने किया। उन्हें जिले के संचालित होम स्टे, एस्ट्रो विलेज धूसावानी व अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तामिया के पर्यटन एक्टिविस्ट पवन श्रीवास्तव ने राइडर्स को तामिया व पातालकोट के बारे में बताया। इस मौके पर माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकीं पर्वतारोही तामिया की बेटी भावना डेहरिया उपस्थित रहीं। सुबह करीब एक घंटा तामिया में बिताने के बाद राइडर्स पेंच टाइगर रिजर्व के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व राइडर्स ने सावरवानी में होम स्टे देखे और लोक नृत्य का आंनद लिया।