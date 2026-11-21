मृतक व्यापारी की पहचान श्रीकांत पासेबंद (38) के रुप में हुई है। श्रीकांत मूल रूप से कटनी के रहने वाले थे और छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा में किराए की दुकान संचालित करते थे। शनिवार को कटनी में रहने वाले परिजन श्रीकांत को कॉल कर रहे थे, लेकिन श्रीकांत ने जब कॉल रिसीव नहीं किया तो परिजनों ने एक पुराने दोस्त को सूचना दी। दोस्त मौके पर पहुंचा और आसपड़ोस के लोगों की मदद से बंद दुकान का शटर उठाकर अंदर पहुंचा तो दुकान के पीछे बने कमरे में श्रीकांत को मृत पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को घटनास्थल से कोई नोट नहीं मिला है।