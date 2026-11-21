शुक्रवार 20 नवंबर को उज्जैन के रहने वाले अनुराग यादव की शादी शाजापुर की रहने वाली योगिता के साथ हुई थी। शाजापुर में गैस गोडाउन रोड पर शादी की रस्में हुईं, लेकिन शाम को विदाई से पहले वर और वधु पक्ष के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन योगिता के पिता ने बेटी को विदा करने से इनकार कर दिया। विदाई से ठीक पहले हुए विवाद के बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष दोनों की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं दूल्हा अनुराग यादव दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए शनिवार सुबह तक शाजापुर में ही डेरा जमाए रहा। वर पक्ष का कहना है कि उन्होंने शनिवार शाम को उज्जैन में रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा है, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर दुल्हन की विदाई नहीं हुई तो उनकी काफी बदनामी होगी।