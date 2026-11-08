Shajapur Crime: दिवाली के दिन बवाल, 26 लोग घायल, भारी पुलिस बल तैनात

जानकारी के मुताबिक टपका बसंतपुर गांव में रहने वाले शमशाद खान और राजू सरफुद्दीन खान के परिवारों के बीच करीब दो बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दिवाली के दिन रविवार सुबह 9.30 बजे के आसपास दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों व घरों पर पथराव कर दिया जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग पहले पक्ष के लोगों के घरों पर हमला बोल दिया और घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है और महिला-बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है। घटना में 260 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से दो लोगों को हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।