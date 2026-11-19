पुलिस के अनुसार नितेश अग्रवाल और वर्षा तुरकर के बीच प्रेम संबंध होने से नितेश की पत्नी मोना अग्रवाल परेशान थी। उसने अपने घर के पास रहने वाले कुणाल कुंभलकर की मदद से वर्षा की हत्या की साजिश रची। कुणाल ने अपराधी शाहरुख पठान से संपर्क किया और वर्षा की हत्या के लिए 13 लाख रुपए की सुपारी तय की। इसके बाद शाहरुख पठान ने अपने परिचित मुरी निवासी इमरान करीम शेख, नलेन उर्फ नायलान शेख (24) और क्रिश राऊत (19) को हत्या की जिम्मेदारी सौंपी। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में नलेन उर्फ नायलान शेख और क्रिश फरार है। पुलिस के मुताबिक नितेश की पत्नी मोना ने कार की जीपीएस लोकेशन के आधार पर सुपारी किलर्स को लोकेशन बताई थी।