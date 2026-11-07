Khargone News: मारकर बड़े भाई के शव को घर में दफनाया, परिवार से बोला चुप रहना वरना…

शव को घर में दफन करने के साथ ही आरोपी पूनम बारे ने परिवार के सदस्यों को धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मारकर इसी तरह से घर में दफन कर देगा। धमकी के कारण परिवार के सदस्य चुप रहे लेकिन शनिवार को सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की छोटे भाई पूनम ने बड़े भाई को मारकर शव घर में दफन कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पूनम को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए शव को घर में दफन करना कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने दफनाए गए शव को निकवाया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त लाठी भी बरामद कर ली है।