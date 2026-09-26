गणपति विसर्जन में आरती के बाद नदी में उतरा ‘ऋतिक’, फिर वापस नहीं लौटा, इंदौर के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Khargone Ganpati Visarjan Incident: मध्य प्रदेश के खरगोन में गणपति विसर्जन के लिए चोरल नदी के कुंडिया गांव के समीप पहुंचे इंदौर के परिवार पर शुक्रवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विसर्जन की तैयारी और आरती के बीच नहाने गया 14 वर्षीय किशोर चला गया और गहरे पानी में डूबने के कारण उसका निधन हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार इंदौर के खजराना क्षेत्र से करीब 35-40 लोग गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए कुंडिया पहुंचे थे। सभी लोग नदी किनारे बप्पा की आरती और विसर्जन की तैयारी में जुटे थे। इसी दौरान 14 वर्षीय ऋतिक पिता चतरू नहाने के लिए नदी में उतरा। देखते ही देखते वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथ आए लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।