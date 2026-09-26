गणपति विसर्जन में आरती के बाद नदी में उतरा ‘ऋतिक’, फिर वापस नहीं लौटा, इंदौर के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Khargone Ganpati Visarjan Incident: गणपति विसर्जन में आरती के बाद नदी में डूबा किशोर (फोटो सोर्स- Patrika enhanced by ChatGPT)
Khargone Ganpati Visarjan Incident: मध्य प्रदेश के खरगोन में गणपति विसर्जन के लिए चोरल नदी के कुंडिया गांव के समीप पहुंचे इंदौर के परिवार पर शुक्रवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विसर्जन की तैयारी और आरती के बीच नहाने गया 14 वर्षीय किशोर चला गया और गहरे पानी में डूबने के कारण उसका निधन हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार इंदौर के खजराना क्षेत्र से करीब 35-40 लोग गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए कुंडिया पहुंचे थे। सभी लोग नदी किनारे बप्पा की आरती और विसर्जन की तैयारी में जुटे थे। इसी दौरान 14 वर्षीय ऋतिक पिता चतरू नहाने के लिए नदी में उतरा। देखते ही देखते वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथ आए लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
साथ आए अनिल राठौड़ ने बताया ऋतिक एक भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था। उसके पिता मिस्त्री का काम करते हैं। परिवार मूल रूप से थरवर टांडा का रहने वाला है और कुछ समय पहले ही इंदौर में आकर रहने लगा था। अनिल के अनुसार ऋतिक ही सभी लोगों को गणपति विसर्जन के लिए कुंडिया लेकर आया था। जब सभी लोग आरती में व्यस्त थे उसी दौरान वह नहाने चला गया।
हादसे की सूचना मिलते ही बलवाड़ा थाना टीआई रितेश यादव, एसडीओपी अर्चना रावत और एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका पंचनामा किया। इसके बाद पीएम के लिए ऋतिक को शासकीय अस्पताल बड़वाह भेजा गया। हादसे की खबर से विसर्जन के उत्साह के बीच मातम छा गया।
सूबे में भगवान गणपति के विदाई के दौरान भक्तिभाव के बीच कई घरों के चिराग भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जरा सी चूक में 10 युवाओं का हादसे में निधन हो गया।
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