Khargone Case: चंद मिनटों में खत्म हो गई नीलोफर की 9 साल की दूसरी शादी, रोती रही 8 साल की बेटी

पीएम रिपोर्ट के अनुसार, महिला के शरीर पर कई तरीके के निशान पाए गए हैं। महिला की स्प्लीन (तिल्ली) फट जाने से उसकी मौत होना पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मृतिका के पति नईम फतेह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में मृतका की करीब आठ वर्षीय बेटी ने भी रोते हुए अपने बयानों में पिता द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही है। पीएम के दौरान मृतिका नीलोफर के भाई फरहान शेख ने भी बहन के शरीर पर जख्मों के निशान की बात करते हुए आरोप लगाए थे। मायके पक्ष के अनुसार नीलोफर और नईम दोनों की यह दूसरी शादी थी।