कपास के सफेद फूलों के बीच लहलहा रहे थे गांजे के हरे-हरे पौधे, खरगोन पुलिस तक पहुंच गई खबर

Khargone Ganja Farming: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में एक बार फिर पुलिस ने अवैध रुप से की जा रही गांजे की खेती पकड़ी है। इस बार मामला बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पोखर का है जहां कपास की आड़ में गांजे की खेती की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से खेत में गांजे की खेती की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने खेत से गांजे के 88 हरे पौधे जब्त किए हैं, इनका कुल वजन 102.25 किलोग्राम और अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। मामले में पुलिस ने खेत मालिक मोहन पिता गुलाबसिंह सिसोदिया (58 वर्ष) निवासी ग्राम पोखर को गिरफ्तार किया है।