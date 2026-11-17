Balaghat News : 60 लाख रुपए का प्लॉट, 20 लाख का कथित लेनदेन और फिर खून से सनी वर्षा तूरकर की लाश! मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हालही में हुई एयर होस्टेस वर्षा तूरकर हत्याकांड के में अब पैसों के विवाद की ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बनाकर रख दिया है। पति समर सैय्यद के आरोपों के मुताबिक, वर्षा ने नागपुर में प्लॉट बेचकर मिली रकम में से करीब 20 लाख रुपए अपने पुराने कॉलेज मित्र नितेश अग्रवाल को कारोबार के लिए दिए थे। रकम वापस मांगने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था।