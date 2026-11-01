Balaghat Crime: गर्लफ्रेंड के शव के पास बैठा मिला, बोला- मैंने तो बचाने के लिए सीपीआर दिया, लेकिन सामने आ गया सच

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी की हत्या गला घोंटकर किए जाने का पता चला। तो पुलिस को आकाश पर शक हुआ। पुलिस ने आकाश को पकड़कर पूछताछ की तो उसने सारा सच कबूलते हुए साक्षी की हत्या करना कबूल किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो और साक्षी बालाघाट के एक नर्स और वार्ड बॉय के पद पर काम करते थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। 29 अक्टूबर को वो अस्पताल का काम खत्म करने के बाद वह साक्षी को बाइक से लेकर वारासिवनी आया था। यहां से खापा और बोदलकसा होते हुए गोरेघाट जा रहे थे। साक्षी उस पर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था इसलिए उसकी हत्या की और झूठी कहानी रची थी।