बालाघाट में डिप्टी कमांडेंड पर स्कूल में घुसकर छात्र को पीटने का आरोप, एसपी तक पहुंचा मामला

पीड़ित छात्र को लेकर उसके परिजन शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर एसपी से कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पीड़ित के परिजनों ने ये भी बताया कि डिप्टी कमांडेंट ने कक्षा के दूसरे छात्रों को भी धमकाया कि किसी को कुछ मत बताना। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार का कहना है कि बच्चे के साथ भविष्य में कोई अनहोनी न हो, इस आशंका के चलते शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ये जानकारी भी मिल रही है कि स्कूल प्रबंधन ने डिप्टी कमांडेंट के बेटे को स्कूल से टीसी दे दी है।