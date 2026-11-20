Varsha Turkar Murder Case: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की एयर होस्टेस वर्षा तुरकर हत्याकांड का खुलासा हो गया है। हांलाकि शुक्रवार को दो आरोपियों की तलाख की जा रही है। जिससे कई और बड़े खुलासे हो सकते है। पुलिस जांच में जानकारी सामने आई है कि वर्षा के दोस्त नितेश की पत्नी मोना ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या का पूरा प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि मोना लंबे समय से पति की प्रेमिका से परेशान चल रही है। उसे पति नितेश का बार-बार वर्षा से मिलना पसंद नहीं था। लेकिन दोनों लगातार एक-दूसरे से मिलते रहते थे। दोनों की नजदीकियों के कारण मोना ने परेशान होकर पति की प्रेमिका की सुपारी ली और 13 लाख रूपए देखर उसकी हत्या का पूरा प्लान बनाया था।