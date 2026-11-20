ग्राम राजा की बैठक में शराब छोड़ने का काढ़ा पीने के बाद देहगुढ़ निवासी रामकिशोर पिता सेवकराम झाड़े (34) और संजय पिता बब्बू उईके (22) की इमलीढाना मलाजपुर की जान चली गई थी। वहीं मोहन अमरुते (30) देहगुड़, राकेश उईके (22) इमलीढाना मलाजपुर, विजय पिता बब्बू उइके इमलीढाना (26), रामदास (36) केलबेहरा और सहदेव पिता वासुदेव केलबेहरा (36) बीमार हो गए थे। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया था। यहां से इलाज के लिए रात में एम्स भोपाल में भर्ती किया है। सभी स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस ने भगत रमेश उइके, ओझा परते और शरद कवड़े को गुरुवार कोई पेश किया है। आरोपियों को जेल भेज दिया है। मृतकों का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया।