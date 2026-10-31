Betul Police : सोफे पर पसरे कांग्रेसी को पुलिस ने पकड़ा, मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए नेता

Betul Police : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 अक्टूबर को बेहद व्यस्त रहेंगे शनिवार को वे सुबह से ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के राज्यसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया में व्यस्त हैं। अब अन्य कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव का आज बैतूल जिले का दौरा है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया में जानकारी देते हुए लिखा कि आज 3.69 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 30 करोड़ रुपये से अधिक की बोनस राशि का अंतरण करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल भी उनके साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इधर कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था। इसे रोकने के लिए पुलिस ने कई नेताओं को घरों से उठा लिया है।