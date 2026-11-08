बैतूल में बारदानों से भरे मकान में लगी भीषण आग, मदद के लिए तरसते रहे लोग

घटना के दौरान नगर परिषद से दमकल की मदद न मिलने पर लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। इलाके के लोगों का कहना है कि, आग लगने की सूचना देने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष के साथ - साथ संबंधित अधिकारियों तक को कई बार फोन लगाए गए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। हैरानी की बात तो ये रही कि, फोन पर बार बार संपर्क करने के बाद जब लोगों को समझ आ गया कि, कोई जिम्मेदार फोन रिसीव नहीं करने वाला तो कुछ लोग आनन - फानन में परिषद कार्यालय भी पहुंचे, पर वहां भी कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था।