पलभर में उजड़ गई पूरी गृहस्थी, सिलवानी में आग ने निगला टेंट व्यवसायी का घर, कार-बाइक के साथ अनाज तक खाक

गौर परिवार की साईखेड़ा नगर और आसपास के क्षेत्र में टेंट व्यवसायी के रूप में एक बेहद सम्मानित और अच्छी पहचान है। सुबह होते ही जैसे ही यह दुखद खबर क्षेत्र में फैली, पीड़ित परिवार का हाल-चाल जानने और उन्हें ढांढस बंधाने के लिए उनके निवास पर शुभचिंतकों, ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का तांता लग गया है। हर कोई इस संकट की घड़ी में गौर परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार ने शासन और प्रशासन से तत्काल मौके का मुआयना कर उचित मुआवजे की मांग की है।