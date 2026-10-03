भोपाल के पास राज्यसभा सांसद की गाड़ी को डीएसपी की गाड़ी ने मारी टक्कर

मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले की रहने वाली माया नारोलिया भाजपा की एक प्रमुख महिला राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 3 अप्रैल 2024 को मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया था। माया नारोलिया से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी हैं, बताया जाता है कि जब उनके नाम की घोषणा राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार के रूप में की गई तब वो अपने घर में किचन में रोटियां बना रहीं थीं। उनके बेटे ने उन्हें ये खुशखबरी दी थी। वो नर्मदापुरम (होशंगाबाद) से नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वर्तमान में वह संसद में महिलाओं, किसानों और अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती हैं।