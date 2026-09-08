Raisen Accident: गणेश प्रतिमा लेने गए थे… एक साथ दुनिया छोड़ गए 4 दोस्त, साथ में दी गई मुखाग्नि, रो पड़ा पूरा गांव

Raisen Four friends funeral: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज इलाके के दीवटिया गांव की गलियों में एक साथ चार अर्थियां निकलीं तो हर तरफ सन्नाटा पसर गया। जिन गलियों में कुछ घंटे पहले तक पांच दोस्तों के लौटने का इंतजार था, वहीं के चार घरो से जब अर्थियां उठी तो गांव गमगीन हो गया। किसी मां की आंखें अपने बेटे को आखिरी बार तलाश रही थीं तो किसी घर का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका था। नर्मदा किनारे आमलीघाट पर जब चारो युवको की चिताएं एक साथ जलीं, तो पूरा क्षेत्र गमगीन हो उठा। सभी की आंखें भर आईं।