एमपी में हैं श्री कृष्ण की 3 ससुराल, 27 दिनों तक चला था युद्ध, जामगढ़ गुफा बनी थी ससुराल

रायसेन जिले का जामगढ़ भगवान श्रीकृष्ण और जामवंत के बीच हुए स्यमंतक मणि युद्ध की स्थानीय मान्यता के कारण विशेष धार्मिक महत्व रखता है। भागवत परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार स्यमंतक मणि को लेकर श्रीकृष्ण पर आरोप लगा था। अपने ऊपर लगे आरोप को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण स्वयं मणि की खोज में निकले और उस स्थान तक पहुंचे, जहां जामवंत निवास करते थे। स्यमंतक मणि जामवंत के पास थी। मणि प्राप्त करने के लिए श्रीकृष्ण और जामवंत के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। दोनों ही महान योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। युद्ध केवल केवल बल का का संघर्ष नहीं था, बल्कि दो युगों को जोड़ने वाली एक अद्भुत पौराणिक घटना बन गया।