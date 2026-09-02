जेल में कैदी ने प्रहरी पर चलाई गोली, कुछ ही घंटों में रायसेन जेल अधीक्षक निलंबित

बताया जा रहा है कि जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह पर गोली चलाने वाला कैदी नीलेश ठाकुर बरेला के पास के दिमाड़ा गांव का रहने वाला है और 307 व 302 के मामले उस पर दर्ज हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बुधवार को जिला जेल में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम होना था। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी नीलेश जेल से भागना चाहता था। वो फलों की टोकरी लेकर जेल के गेट पर आया और गेट खुलवाकर भागने की फिराक में था, इसी दौरान जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह ने उसे रोका तो उसने गोली चला दी। गोली चलते ही हड़कंप मच गया, तुरंत जेल प्रहरी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। गोली जेल प्रहरी के पीठ के ऊपरी हिस्से में लगी है और उनके फेफड़े के पास फंसी हुई एक्स-रे में नजर आ रही है।