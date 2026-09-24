औबेदुल्लागंज में ‘2 करोड़’ की लागत से 6 महीने में तैयार होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बनेंगी 64 पक्की दुकानें

ढाई साल पहले नगर परिषद ने तकनीकि स्वीकृति मिलने के बाद उसके दिए निर्देशों को हवा में उड़ाते हुए नगर परिषद के सामने दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। एक करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जब नगर परिषद को भोपाल से टीएंडसीपी की अनुमति नहीं मिली, तो दो मंजिला दुकानों का कार्य रोकना पड़ा। प्रशासन ने भी राजस्व की जमीन का भू-भाटक उसी शर्त पर पचास लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए थे कि दुकानों की टीएंडसीपी आ जाए। अब एक करोड़ खर्च करने के बाद जनप्रतिनिधियों पर ऑडिट की आपत्ति आने की तलवार लटक गई है।