रायसेन जेल प्रहरी गोलीकांड: जेल की दीवार से अंदर फेंका गया था ‘कट्टा’ और ‘कारतूस’, फिर बैरक में छिपाया

साजिश के अनुसार, राहुल बेदी के जेल से छूटने के बाद बाहर से हथियार पहुंचाने का जिम्मा तय हुआ। राहुल ने अपने मामा सुपियार सिंह से कट्टा-कारतूस जुटाने को कहा। राहुल को जेल के उस हिस्से का भली-भांति अंदाजा था, जहां से आसानी से सामान अंदर फेंका जा सकता था। 19 अगस्त को मुलाकात के दौरान मामा सुपियार सिंह ने नीलेश को संकेत दिया कि हथियार शुभम बेदी को दे दिए गए हैं। इसके बाद शुभम ने तय जगह से जेल परिसर के अंदर पैकेट फेंक दिया। नीलेश ने पैकेट उठाकर उसमें रखा 315 बोर का देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस सुरक्षित जगह छिपा दिया।