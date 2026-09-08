8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

Indore Metro Rail: मेट्रो स्टेशन के लिए ‘प्राचीन छोटा गणपति मंदिर’ को नुकसान का डर, हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

Indore Metro Rail: छोटा गणपति क्षेत्र के भूमिगत मेट्रो स्टेशन निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने मेट्रो कॉर्पोरेशन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है ।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Sep 08, 2026

इंदौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Photo Source: Indore Metro Rail X हैंडल और पत्रिका)

इंदौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Photo Source: Indore Metro Rail X हैंडल और पत्रिका)

Indore news:एमपी के इंदैर शहर में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। नई याचिका में छोटा गणपति क्षेत्र में प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस संदीप एन. प एन. भट्ट ने कॉर्पोरेशन सहित अन्य से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। यह याचिका महेश राठी ने अधिवक्ता अभिनव धानोतकर के जरिए दायर की है।

याचिका में कहा है कि स्टेशन का निर्माण 125 से 140 फीट नीचे प्रस्तावित है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में निजी मकानों और व्यावसायिक भवनों के नीचे इतनी गहराई में खुदाई और भूमिगत निर्माण से उनकी नींव तथा संरचनात्मक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। छोटा गणपति स्टेशन की गहराई करीब 125 फीट होने की जानकारी भी सामने आई है। मिट्टी और भूगर्भीय परिस्थितियों के अध्ययन के बाद स्टेशन की डिजाइन में बदलाव और अधिक गहराई में निर्माण किए जाने की बात कही गई है।

जुलाई में हुए कंपन का भी उल्लेख

याचिका में छोटा गणपति मंदिर सहित क्षेत्र के पुराने मंदिरों और विरासत महत्व की संरचनाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक गहरी खुदाई, कंपन और टनलिंग शुरू करने से पहले इन संरचनाओं का पर्याप्त स्ट्रक्चरल सेफ्टी असेसमेट जरूरी है। जुलाई में निर्माण के दौरान कंपन की शिकायतों के बाद काम रोके जाने और वाइब्रेशन तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी निरीक्षण के बाद काम शुरू करने का भी उल्लेख है। याचिका में निजी संपत्तियों के नीचे मेट्रो निर्माण को लेकर सब-सॉइल राइट्स और भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ता ने संपत्ति के अधिकार का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रभावित संपत्ति मालिकों को नोटिस और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना था। याचिका के अनुसार क्षेत्र में गहरे बोरवेल हैं और खुदाई से भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है। याचिकाकर्ता ने मेट्रो के लिए सुभाष मार्ग से वैकल्पिक अलाइनमेंट का सुझाव दिया है। दावा दावा है कि यहां सरकारी जमीन की उपलब्धता से निजी संपत्तियों और पुराने मंदिरों पर असर कम हो सकता है। एक तकनीकी सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया कि वैकल्पिक मार्ग अपनाने से परियोजना की लागत में करीब 350 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है।

सात भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित

इंदौर मेट्रो के भूमिगत पैकेज में रेलवे स्टेशन, राजबाड़ा, छोटा गणपति, बड़ा गणपति, रामचंद नगर, बीएसएफ-कालानी नगर और एयरपोर्ट पर भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित हैं। याचिका में डीपीआर, तकनीकी मंजूरी, सुरक्षा रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण रिकॉर्ड, पर्यावरणीय स्वीकृतियां और विभिन्न एनओसी सहित संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष बुलाने की मांग की गई है।

एमपी में अफसरों को देनी होगी ‘परफार्मेंस रिपोर्ट’, काम ठीक नहीं तो होगा ट्रांसफर

ये भी पढ़ें
खराब प्रदर्शन वाले अफसरों का तबादला तय, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 01:13 pm

Published on:

08 Sept 2026 01:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore Metro Rail: मेट्रो स्टेशन के लिए ‘प्राचीन छोटा गणपति मंदिर’ को नुकसान का डर, हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore Lodhiya Kund: बहन को डूबता देख बचाने कूदा भाई, दोनों की मौत, पल भर में छिनी परिवार की खुशियां

Indore Lodhiya Kund
इंदौर

इंदौर में चलती कार पर गिरा पेड़, डिप्टी कलेक्टर की मां की मौत

tree fall car
इंदौर

Indore Accident: रात में घूमने निकले दोस्तों का आखिरी सफर, तेज रफ्तार कार ने दो परिवारों की खुशियां छीनीं

indore speeding car accident
इंदौर

राहुल गांधी का विकेट गिरेगा, इंदौर में रामदास आठवले ने 2029 चुनाव पर किया बड़ा दावा

राहुल गांधी पर रामदास आठवले ने कसा तंज
इंदौर

अब MP Online से होगी PM आवास के फ्लैट्स की बुकिंग, निगम तैयार कर रहा डिजिटल सिस्टम

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.