Indore Metro Rail: मेट्रो स्टेशन के लिए ‘प्राचीन छोटा गणपति मंदिर’ को नुकसान का डर, हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

याचिकाकर्ता ने संपत्ति के अधिकार का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रभावित संपत्ति मालिकों को नोटिस और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना था। याचिका के अनुसार क्षेत्र में गहरे बोरवेल हैं और खुदाई से भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है। याचिकाकर्ता ने मेट्रो के लिए सुभाष मार्ग से वैकल्पिक अलाइनमेंट का सुझाव दिया है। दावा दावा है कि यहां सरकारी जमीन की उपलब्धता से निजी संपत्तियों और पुराने मंदिरों पर असर कम हो सकता है। एक तकनीकी सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया कि वैकल्पिक मार्ग अपनाने से परियोजना की लागत में करीब 350 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है।