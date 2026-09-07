Indore Lodhiya Kund: बहन को डूबता देख बचाने कूदा भाई, दोनों की मौत, पल भर में छिनी परिवार की खुशियां

इंदौर का चौहान परिवार सोमवार को पिकनिक मनाने के लिए लोधिया कुंड गया था। इसी दौरान पैर फिसलने के कारण 23 वर्षीय अंजलि चौहान पानी में जा गिरी। अंजली को डूबता देख 25 वर्षीय चचेरा भाई अजीत सिंह चौहान बिना देर किए बचाने के लिए कुंड में कूद पड़ा, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने से दोनों संभल नहीं पाए और देखते ही देखते डूब गए। परिजनों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिमरोल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महू स्थित मध्यभारत अस्पताल भेजा।