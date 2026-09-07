Rahul Gandhi: इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ का क्रेज, 50000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का दावा, अब तक जगह फाइनल नहीं!

इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल रविवार को कलेक्टर से मिला। इसमें जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, सत्यनारायण पटेल, दीपू यादव, राजू भदौरिया, अमन बजाज और राजेश चौकसे शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने पत्र सौंपकर कलेक्टर से कहा कि कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क के पास खुले मैदान पर अनुमति दी जाए। इस पर कलेक्टर ने जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने खंडवा रोड देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मैदान या जीएसीसी के पीछे वाले मैदान की भी मांग की है। चौकसे ने कहा कि राहुल के कार्यक्रम के लिए युवाओं में खासा क्रेज है। अब तक 50 हजार से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।