‘राहुल गांधी के आने से भाजपा को … फायदा होगा’, मंत्री कैलाश के ‘घंटे’ वाले बयान पर रागिनी नायक का पलटवार

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि युवाओं में राहुल से संवाद करने का खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में युवा संपर्क कर रहे हैं। हजारों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हर दिन हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख छात्रों को कार्यक्रम से जोड़ने का है। बैठक को पटवारी ने संबोधित किया। जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि अब तक हुए कार्यक्रमों में सबसे सफल इंदौर का होगा। राहुल को सुनने के लिए युवाओं में होड़ है। भाजपा नेताओं के बच्चों को भी हम कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे।