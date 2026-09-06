‘राहुल गांधी आए, स्वागत है…लेकिन पहले माफी मांगे’, CM मोहन यादव का ‘छात्रों की गूंज’ पर कटाक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को दुबई के लिए दिल्ली से उड़ान भरेंगे। वे दुबई में एआइएम कांग्रेस में सहभागिता करेंगे। यहां एक जिला-एक उत्पाद के स्टॉल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल और दुबई के महावाणिज्य दूत डॉ. ई विष्णु वर्धन रेड्डी से मुलाकात कर द्विपक्षीय आर्थिक एवं निवेश संबंधों से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। वे अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यम्माही के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही जनवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। सीएम के साथ 4 आइएएस समेत उद्योग विभाग के अफसरों का दल भी जाएगा। इसमें एसीएस नीरज मंडलोई, उद्योग निगम के एमडी चंद्रमौली शुक्ला, निवेश प्रोत्साहन विभाग के सचिव जॉन किंग्सली, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह भी जाएंगे।