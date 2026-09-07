इंदौर में चलती कार पर गिरा पेड़, डिप्टी कलेक्टर की मां की मौत, बहन-जीजा घायल

Indore Deputy Collector Mother Death: मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां बारिश के बीच एक कार पर पेड़ गिरने से डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी की मां की मौत हो गई। जबकि कार में सवार डिप्टी कलेक्टर की बहन-जीजा व ड्राइवर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सेंट्रल जेल के सामने वाली रोड का है, जहां दो कारों पर पेड़ गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम ने लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया।