Indore Accident: रात में घूमने निकले दोस्तों का आखिरी सफर, तेज रफ्तार कार ने दो परिवारों की खुशियां छीनीं

Indore Speeding Car Accident Two Friends Killed: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मृत्यु हो गई। दोनों दोस्त एक्टिवा से घूमने के लिए निकले थे, इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। एक्टिवा को टक्कर मारने से पहले कार ने तीन रिक्शा व एक समोसे के ठेले में भी टक्कर मारी थी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर मामला जांच में ले लिया है। सोमवार को दोनों युवकों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपे गए, जिसके बाद दोनों दोस्तों का अंतिम संस्कार किया गया।