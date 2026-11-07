‘तू ऑडियो रिकॉर्ड कर, जो करना है कर…’ राजगढ़ में कांग्रेस नेता का कथित गालियां देते ऑडियो वायरल, FIR दर्ज

फरियादी के अनुसार, 4 नवंबर 2026 की शाम करीब 7 बजे जब वह घर पर था, तभी मोबाइल नंबर 7987610961 से उसके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल पर ड्राइवरी के पैसों की बात को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी गई। आरोप है कि, उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी गईं, साथ ही जान से मारने की धमकी तक दी गई है। इस बीच चालक ने कहा कि, आप गालियां मत दीजिए तो और ज्यादा गालियां देने लगे। साथ ही, ये भी कहा कि, ऑडियो रिकॉर्ड कर ले तू, जो करना है कर। चालक ने कहा आप नशे में हो, इस समय काल करने का आपको किसने कहा, लेकिन जगदीश दांगी नहीं माना, उसने गालियों की झड़ी लगा दी।