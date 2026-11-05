राजगढ़ में 24 घंटे में तहसील का बाबू निलंबित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होने के कारण वकीलों को अपर कलेक्टर के समक्ष भेजा गया। अपर कलेक्टर प्रतापसिंह चौहान के चैम्बर में हंगामा करते हुए वकीलों ने कहा था कि, ये सरेआम मनमानी है। इसपर अंकुश लगना जरूरी है। इसपर कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले सभी अधिवक्ता संबंधित बाबू के पास भी पहुंचे थे और कहा था कि, आप हमें रुपए चेक करवा दो हम मान जाएंगे। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि, 3 हजार की कुल रिश्वत में 500-500 के पांच और 100-100 के पांच नोट लिए गए। इसपर बाबू ने कहा कि, मैं क्यों जेब चेक करवाऊं, मेरे पास अन्य रुपए भी हैं। ऐसे काफी देर तक गहमा-गहमी बनीं रही। बाद में जब अपर कलेक्टर के समक्ष भी वकीलों और बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अविनाश दशेरिया ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए और सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी।