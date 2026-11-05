राजगढ़ में 50 मीटर तक घिसटती चली गई बाईक, दिवाली से पहले आ गई युवक की मौत

बाइक की तेज रफ्तार ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। यह पहला हादसा नहीं जो राजगढ़-ब्यावरा के बीच हुआ, एक दिन पहले भी होमगार्ड ऑफिस के सामने हादसा हुआ था, जिसमें करीब चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। बेकाबू मोटर साइकिलें और रफ्तार से चलने वाले ट्रक, डम्पर हादसे का कारण बन रहे हैं। न कोई हेलमेट पहन रहा न ही कोई ध्यान दे रहा, इसीलिए त्योहारी सीजन में इस तरह के हादसे हो रहे हैं और विचलित कर देने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं।