25 साल का इंतजार खत्म हो रहा, 120 की रफ्तार से नरसिंहगढ़ पहुंची ट्रेन, नजारा देखने स्टेशन पर उमड़ी भीड़

Rajgarh News : करीब 25 साल से रेल का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले नरसिंहगढ़ वासियों के लिए मंगलवार का दिन खास उत्साह लेकर आया। सोनकच्छ से नरसिंहगढ़ तक नई रेललाइन पर सीआरएस स्पेशल ट्रेन 120 कि.मी प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची। ट्रेन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर जमा हो गए। नए रेलखंड पर पहली बार ट्रेन पहुंचने के साथ ही इलाके में रेल कनेक्टिविटी की उम्मीद और मजबूत हुई है।