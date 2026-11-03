Rajgarh: 15 साल में 2000 सांपों को पकड़ा, अब पुलिसकर्मी सर्पमित्र को अजगर ने बनाया शिकार

बताया जा रहा है कि अजगर जहरीला नहीं होता, लेकिन उसके काटने से भी गंभीर घाव, रक्तस्राव और संक्रमण का खतरा हो सकता है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों के अनुसार, अगर इसका प्रभाव नस पर होता है तो अधिक परेशानी होती है। उक्त घटना एक बार फिर बताती है कि सांपों का रेस्क्यू करना कितना जोखिम भरा काम है। 15 साल का अनुभव होने के बावजूद रेस्क्यू के दौरान हादसा हो सकता है। ऐसे में सर्पमित्रों के लिए सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षित तरीके से रेस्क्यू करना बेहद जरूरी है।