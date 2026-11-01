राजगढ़ में बिजली दफ्तर में घुसकर जेई पर हमला, सिर में आई चोट

जानकारी के अनुसार, ग्राम खजुरिया घाटा में कम वोल्टेज और बिजली संबंधी शिकायतों को लेकर जेई नरेंद्र कुमार गायरी ग्रामीणों को समझाइश देने पहुंचे थे। मौके पर करीब 50 ग्रामीण मौजूद थे। जेई उनसे चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान भगवान सिंह और गोपाल पाल वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों नशे की हालत में थे और आते ही जेई के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करने लगे। इसके बाद जेई वहां से निकलकर पाडल्या माता स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद 5 से 7 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कई लोग कार्यालय पहुंच गए। आरोप है कि कार्यालय में घुसते ही उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पहले बाबू की कॉलर पकड़ी और फिर प्रकाश भिलाला नामक युवक ने जेई नरेंद्र कुमार गायरी पर हमला कर दिया। इस दौरान डंडे से वार किए गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।