Gwalior Crime: खुद शादी से मुकरा… दूसरी जगह रिश्ता तय हुआ तो मंगेतर को भेजीं फोटोज, एक्स बॉयफ्रेंड ने किया बदनाम

21 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो बीए की छात्रा है। पढ़ाई के दौरान साल 2024 में उसकी पहचान चेंतूपाड़ा में रहने वाले अंकेश कदम से हुई थी। अंकेश ने उसे प्यार में फंसाया और शादी का वादा कर मार्च 2025 में कैफेल में ले जाकर जबरदस्ती संबंध बनाए। इसके बाद मार्च 206 में एक बार फिर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि इसी साल जनवरी के महीने में आरोपी अंकेश ने उसे डरा धमकाकर वीडियो कॉल पर उसकी अश्लील फोटो लीं। जुलाई में उसने अंकेश से शादी के लिए कहा तो वो शादी के वादे से मुकर गया और धमकी देने लगा।