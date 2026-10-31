ग्वालियर : एक जवान के जिम्मे 6 हजार वाहन, 13.81 लाख गाड़ियों के बोझ से हांफ रहा यातायात

ग्वालियर. त्योहारी सीजन शुरू होते ही शहर की सड़कें पैर रखने लायक नहीं बची हैं, और यातायात व्यवस्था संभालने वाला तंत्र पूरी तरह हांफ चुका है। परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जिले में 13,81,984 रजिस्टर्ड वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनमें बाहर से आने वाले और रजिस्टर्ड वाहनों का कोई हिसाब नहीं है। इतने बड़े वाहन बोझ के मुकाबले जिले में यातायात पुलिस के पास कुल 229 पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। यानी एक जवान पर करीब 6,094 वाहनों की निगरानी का जिम्मा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा है, वहां फोर्स सबसे कम है। नवरात्र से लेकर दीपावली तक महाराज बाड़ा और सराफा बाजार में रोजाना करीब 1.50 से 2 लाख वाहनों की आवाजाही रहती है। महाराज बाड़ा, सराफा, चावड़ी बाजार, नई सड़क, गश्त का ताजिया, इंदरगंज, जयेंद्रगंज, नया बाजार, लोहिया बाजार और रॉक्सी के बाजारों में यातायात संभालने की जिम्मेदारी कंपू यातायात थाना (पश्चिम क्षेत्र) की है, जहां केवल 62 पुलिसकर्मी तैनात हैं।