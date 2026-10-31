केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी, पिछले 5 साल में संपत्ति में हुई बड़ी बढ़ोत्तरी

हलफनामे के मुताबिक हरदीप सिंह पुरी के पास कुल 6.54 करोड़ रुपए की चल और 20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। बीते 5 साल में हरदीप सिंह पुरी की संपत्ति 63.26 लाख से बढ़कर 75 लाख 57 हजार रुपये हुई है। हरदीप पुरी ने अपनी आय के लिए पेंशन, केंद्रीय मंत्री के रूप में मिलने वाला वेतन, दिल्ली स्थित प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया और बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज को आय का स्त्रोत बताया है।