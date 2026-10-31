केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तगड़ा विरोध, हैदराबाद से आए समाजसेवी ने भी भरा नामांकन

Hardeep Puri : मध्यप्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपना नामांकन भर दिया है। इसके बाद वे सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ विधानसभा से रवाना भी हो गए। इधर हरदीप पुरी की उम्मीदवारी का तगड़ा विरोध किया जा रहा है। पुतले जलाने के मामले में पुलिस कई कांग्रेस नेताओं की धरपकड़ में जुटी है। इधर बैतूल के एक अतिथि शिक्षक ने हरदीप पुरी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कई विधायकों का समर्थन मिलने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हैदराबाद के एक समाजसेवी ने भी नामांकन दाखिल किया है।