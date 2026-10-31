ग्वालियर में दीपावली पर नई नोटों की गड्डियों के लिए तरसेंगे लोग, 5 से 50 रुपए तक के नए नोट गायब

त्योहारी सीजन में शहर के एटीएम भी नकदी की बढ़ती मांग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर में राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के 450 से अधिक एटीएम संचालित हैं। इनमें अकेले एसबीआइ के करीब 250 एटीएम शामिल हैं। एसबीआइ के एटीएम में इन दिनों रोजाना करीब 17 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 10 से 12 करोड़ रुपए रहता है। वहीं, दूसरे बैंकों के एटीएम में प्रतिदिन करीब 12 से 15 करोड़ रुपए की नकदी डाली जा रही है। त्योहार नजदीक आने के साथ ही कैश की मांग और बढने की संभावना है। हालांकि एटीएम में करोड़ों रुपए की नकदी पहुंचने के बावजूद छोटी कीमत के नए नोटों की कमी ने लक्ष्मी पूजन की तैयारियों के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है।