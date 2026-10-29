कुत्तों की नसबंदी पर प्रदेश में सबसे ज्यादा खर्च, फिर भी सड़कों पर झुंड बरकरार, रोज 40 से 50 डॉग बाइट

ग्वालियर. शहर में आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने के लिए नगर निगम हर साल नसबंदी और टीकाकरण अभियान पर खर्च कर रहा है, लेकिन सड़कों और गलियों में कुत्तों के झुंड अब भी लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। प्रदेश में एक कुत्ते की नसबंदी पर सबसे ज्यादा 1170 खर्च करने के बावजूद अभियान के असर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में यही खर्च करीब 1000 और जबलपुर में 968 बताया गया है। इसके बावजूद ग्वालियर में आवारा कुत्तों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए व्यापक गणना तक नहीं हुई है। वहीं शहर के मुरार, हजीरा और जेएएच में रोजाना 40 से 50 डॉग बाइट के केस पहुंच रहे हैं।