ग्वालियर : सराफा बाजार में रॉन्ग साइड ड्रायविंग रोकने पॉइंट लगाए, अब तय होगी पार्किंग

ग्वालियर. शहर के बाजार खरीदारों की भीड़ से पैक हैं। महाराजबाड़ा, सराफा बाजार, हजीरा और मुरार के बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। करवाचौथ की खरीदारी के लिए बुधवार को भी इन बाजारों में भारी भीड़ उमड़ेगी। महाराजबाड़ा और सराफा बाजार में ट्रैफिक की हालत देखकर यातायात पुलिस भी मान रही है कि ई-रिक्शा का सिंडीकेट और रॉन्ग साइड ड्रायविंग बड़ी समस्या बन रहे हैं। ई-रिक्शा की भीड़ से बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।रॉन्ग साइड ड्रायविंग रोकने पॉइंट लगाए : पिछले दो दिन से महाराजबाड़ा और सराफा बाजार में ट्रैफिक वॉल्यूम दो लाख वाहनों से ज्यादा रहा है। बाड़े पर आने वाले ज्यादातर वाहन सराफा बाजार होकर निकलते हैं, लेकिन यहां ई-रिक्शा की भीड़ और रॉन्ग साइड ड्रायविंग से जाम लग रहा है। रॉन्ग साइड वाहनों की एंट्री रोकने के लिए गश्त का ताजिया तिराहा और सराफा चौकी पर यातायात पॉइंट तैनात किए गए हैं।