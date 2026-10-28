भीलवाड़ा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, हिस्ट्रीशीटर ने हत्या के बाद दुर्गंध छिपाने के लिए किया हवन, ​बहू बोलीं- अब सिर्फ यादें बचीं

12 अक्टूबर: सीसी कैमरे मेंं शाम 7.56 बजे रवि बाइक पर कमला को लेते नजर आया।

13 अक्टूबर: घर पर खाना बनाने रतन देवी पहुंची को कमरे पर ताला नजर आया।

14 अक्टूबर: रतन देवी फिर घर आई, कमरा नहीं खुलने पर उसने बहू रविना को सूचना दी।

15 अक्टूबर: बहू रविना वीर सावरकर चौक पहुंची, गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दी।

24 अक्टूबर: पुलिस ने पहली बार आरोपी रवि से पूछताछ की।

26 अक्टूबर: पुलिस ने रात को रवि के साथ ही हीरा को गिरफ्तार किया।

27 अक्टूबर: पुलिस आरोपी रवि व हीरा को लेकर सुबह 11 बजे कोठारी नदी पहुंची।